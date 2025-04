Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Raubüberfall auf Juwelier am 28.10.2024: 31-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein in Untersuchungshaft genommen

Tostedt (ots)

Der Überfall auf das Juweliergeschäft an der Straße Unter den Linden am 28. Oktober 2024 (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5897414) ist weitestgehend aufgeklärt.

Kurz nach der Tat hatte eine Zeugin in der Nähe von Neumünster eine Tasche in einem See gefunden, die der vom Täter mitgeführten Tasche entsprach. Darin befanden sich neben einigen Kleidungsstücken auch Schmucketiketten. Diese konnten mit der Tat in Tostedt in Zusammenhang gebracht werden. Anhand der Untersuchung der Kleidung kamen die Beamten auf die Spur eines 31-jährigen Mannes, der bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war.

Das Amtsgericht Stade erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade einen Haftbefehl. Am 31.03.2025 vollstreckten Beamte des Zentralen Kriminaldienstes den Haftbefehl in Schleswig-Holstein. Seitdem sitzt der 31-Jährige in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Fahrzeugs fanden die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe, bei der es sich um das bei dem Überfall in Tostedt genutzte Modell handeln dürfte.

Die weiteren Ermittlungen sollen unter anderem aufklären, was mit den erbeuteten Schmuckstücken geschehen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell