Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Gem. Neuler: Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger den Radweg entlang der Kreisstraße 3333 von Espachweiler in Richtung Neuler mit seinem Pedelec. Kurz vor Neuler stürzte der Mann infolge seiner Alkoholisierung und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 44-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Westhausen - Reichenbach: Gegen Firmengebäude geschleudert

Am Samstag gegen 23:50 Uhr bog eine 19-Jährige mit ihrem PKW BMW von der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße nach links in die Bohlerstraße ab und verlor, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Sie schleuderte nach rechts gegen die Fassade einer Holzbaufirma und erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Schwäbisch Gmünd - Bettringen: Auto in Brand gesetzt

Ein unbekannter Täter zündete gegen 01:45 Uhr einen, in der Heubacher Straße, auf Höhe der Einmündung zum Haldenweg, geparkten PKW Dacia an. Sowohl der Dacia als auch ein danebenstehender PKW Anhänger brannten vollständig aus. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd konnte durch das rasche Eingreifen verhindern, dass das Feuer auch auf das daneben befindliche Wohnhaus übergriff. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere Tausend Euro. Es liegen Hinweise vor, wonach das Auto mutwillig in Brand gesetzt worden war. Die Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb erfolglos. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell