Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 26.07.2025

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Autoreifen zerstochen - Zeugenaufruf

Am Donnerstag (24.07.2025) wurden in Schwäbisch Gmünd in der Straße Fehrle Gärten tagsüber an einem geparkten Pkw Renault alle vier Reifen durch einen bislang unbekannten Täter zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell