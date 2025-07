Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Aus einem unverschlossenen PKW, welcher am Dienstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz der Wolfgangkirche in der Friedhofstraße abgestellt war, wurde ein Mantel im Wert von 199 Euro entwendet. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Mantels nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Rosenberg: Diebstahl von Baggerschaufel

Von einer Baustelle in Unterknausen wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Freitagmorgen, 8:45 Uhr, eine Baggerschaufel entwendet. Die Schaufel hat einen Wert von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Baggerschaufel nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen/Unterschneidheim: Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle in der Straße An der Jagst, unmittelbar im Bereich eines Elektrofachmarktes, wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Freitagmorgen, 6:15 Uhr, ein Baucontainer aufgebrochen. Anschließend wurden aus dem Container Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Wert von etwa 5000 Euro entwendet.

Auf einer weiteren Baustelle in Unterschneidheim Wöhrsberg, am Ortseingang von Zöbingen kommend, wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr und Freitagmorgen, 6:10 Uhr, ebenfalls ein Baucontainer mittels eines Werkezugs oder eines hydraulischen Gerätes aufgebrochen. Aus dem Container wurden ein Straßenschneider der Marke Wacker, zwei Gummihammer sowie zwei Metallketten entwendet. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einer Schubkarre auf einen gegenüberliegenden Feldweg transportiert und dort in ein Fahrzeug verladen. Die dazu verwendete Schubkarre konnte am Rand eines Maisfeldes aufgefunden werden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 2200 Euro. Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell