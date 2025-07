Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Diebstahl, Brand und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Unfall mit Motorrad

Ein 23-jähriger Motorradfahrer übersah am Donnerstag gegen 18:40 Uhr eine 45-jährige BMW-Fahrerin die vor ihm in der Fellbacher Straße auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte. Der 23-Jährige setzte genau zu dem Zeitpunkt zum Überholen an, als die BMW-Fahrerin nach links abbog. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog.

Urbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr missachtete eine 32-jährige Seat-Fahrerin an der Kreuzung Schurwaldstraße / Kapffstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrerin. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstand. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Schorndorf: Chicken Wings lösen Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Donnerstag, gegen 22:50 Uhr, als in einer Wohnung im Konrad-Haußmann-Weg Rauchmelder auslösten und Anwohner Brandgeruch wahrnahmen. Der Inhaber der betroffenen Wohnung war eingeschlafen und hatte Chicken Wings im Ofen vergessen, die dann sehr kross durchgebacken waren. Es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 24 Wehrleuten im Einsatz.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Verglasung

Am frühen Freitagmorgen gegen 2.00 Uhr durchschlugen unbekannte Vandalen mehrere Glaselemente eines leerstehenden Gewerberaums in der Bahnhofstraße mit einem nicht näher bestimmbaren Schlagwerkzeug. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 4000 Euro beziffert. Anwohner und Passanten die Angaben zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich unter 07151 950422 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Diebstahl von Kleidung - Zeuge gesucht

Am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr entwendete eine 40- jährige Frau beim Vorbeigehen mehrere Herrenklamotten vom Aussteller vor einem Kleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Diese übergab Sie nach einigen Metern ihrem 43- jährigen Komplizen, der die Kleidung in einen Rucksack packte. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Vorgang und machte sofort eine vor Ort befindliche Polizeistreife auf den Vorgang aufmerksam. Die beiden Langfinger konnten anschließend durch die Polizei gestellt und das Diebesgut zurückgegeben werden. Der Zeuge war nach den getroffenen Maßnahmen nichtmehr aufzufinden, weshalb die Polizei in Waiblingen um Kontaktaufnahme unter 07151 950 422 bittet.

Winnenden: Unfall mit Leichtverletztem

Am Donnerstagnachmittag wollte ein 66- jähriger Ford Lenker von einem Grundstück auf die Daimlerstraße einfahren. Aufgrund eines parkenden Lkws tastete er sich in die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr ein 26 -jähriger Radfahrer die Daimlerstraße an der Stelle entlang, auf welchen der Fordlenker nichtmehr rechtzeitig reagieren konnte. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und verletzt sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1100 Euro.

Korb: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagabend musste ein Bewohner nach einer zweiwöchigen Abwesenheit feststellen, dass in sein Wohnhaus im Hermann-Löns-Weg eingebrochen wurde. Die unbekannten Langfinger versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde das Fenster kurzerhand eingeschlagen um ins Gebäude zu gelangen. Im Haus wurden dann mehrere Schränke und Schubladen durchsucht, ob etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen können dem Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 mitgeteilt werden.

Urbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 17.45 Uhr verschafften sich unbekannte Diebe durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus im Händelweg. Alle drei Ebenen des Wohnhauses wurden durchsucht und hierbei Wertsachen und Bargeld im niederen fünfstelligen Bereich entwendet. Durch das aufgebrochene Fenster und mehrere weitere Hebelversuche entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei in Schorndorf ermittelt und bittet Zeugen denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter 07181 2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell