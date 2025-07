Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Schwerer Unfall auf B29

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger Renault-Fahrer die Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Lorch-Waldhausen und Plüderhausen geriet der 22-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem dort fahrenden LKW. Aufgrund des Zusammenstoßes konnte ein 47-jähriger Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte ebenfalls mit dem LKW. Bei dem Unfall wurde der Renault-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen. Sowohl der 34-jährige LKW-Fahrer als auch der Ford-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Aktuell (Stand: 17:50 Uhr) dauert die Sperrung aufgrund Bergung und auslaufender Betriebsstoffe noch an. Alle drei Fahrzeugen sind nicht mehr fahrbereit. Es entstand hoher Sachschaden, der derzeit noch nicht bezifferbar ist.

