POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch, Sachbeschädigung

Fellbach: Unfall - Fahrradfahrer übersehen

Ein 65-jähriger Radfahrer war am Donnerstag gegen 10:00 Uhr auf dem Radweg der Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als eine 49-jährige Audi-Fahrerin von der Hölderlinstraße in die Schorndorfer Straße einbiegen wollte, übersah sie den Radfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem der Radfahrer stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen an Armen und im Gesicht zu. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fellbach/Schmiden: Einbruch in Geschäftsräume

Unbekannte Täter schlugen am frühen Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr eine Fensterscheibe von Geschäftsräumen eines Autohandels in der Remstalstraße ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle Büros und entwendeten eine Geldzählmaschine im Wert von etwa 500 Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 9519130.

Welzheim: Vandalismus an mehreren Fahrzeugen

Im Laufe des Donnerstags kam es in zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Bereich Welzheim. So wurden drei Pkws bis ca. 7.30 Uhr durch abgetretene Spiegel in der Ziegelstraße beschädigt. Zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr wurde noch die Heckklappe eines in der Justinus- Kerner- Straße abgestellten Fahrzeugs durch einen Fußtritt beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Die Polizei in Schorndorf ermittelt und bittet Zeugen sich unter 07181 2040 zu melden.

