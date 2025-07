Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sexuelle Belästigung - Unfallfluchten - Diebstähle - Brandalarm - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Geparkten Mercedes gestreift

Am Mittwoch zwischen 6:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein Mercedes, der in der Willy-Messerschmidt-Straße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW kollidiert mit Fahrradfahrer

Am Mittwoch um 14:20 Uhr ereignete sich in der Mönchsbuchstraße ein Unfall, bei welchem ein 49-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 66-jährige Lenkerin eines Dacia missachtete hier die Vorfahrt des Radlers und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt.

Aalen: Diebstahl aus PKW - Geschädigte gesucht

Am heutigen Donnerstag gegen 0:30 Uhr konnte in der Zeppelinstraße ein Mann beobachtet werden, welcher sich an verschiedenen Fahrzeugen zu schaffen machte und versuchte diese zu öffnen. Die alarmierte Polizei konnte den 36-jährigen Mann antreffen und kontrollieren. Hierbei führte er unter anderem zwei Brillen mit sich, deren Herkunft nicht geklärt sind. Das Polizeirevier Aalen bittet Geschädigte oder Zeugen sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Radfahrer übersehen

Am Mittwoch um 13.30 Uhr wollte eine 73-jährige Lenkerin eines VW T-Roc an der "Roschmann-Kreuzung" von der Friedhofstraße kommend nach rechts in die Friedrichstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus der Friedhofstraße in Richtung Stadtmitte fahrenden 11-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde der Junge leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Oberkochen: Diebstahl von E-Scooter

Ein E-Scooter der Marke Segway mit dem Versicherungskennzeichen 684-JCB, wurde zwischen Montag, 14.07.25, 19 Uhr und Samstag, 19.07.25, 18 Uhr, entwendet. Der Scooter war in der Straße Am Bahnhof mit einem Zahlenschloss im Bereich der dortigen Fahrradständer befestigt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Brandalarm

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr wurde in einer Wohnung in der Oderstraße die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund war eine Plastikschüssel, die auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen wurde. In der Wohnung entstand für kurze Zeit eine starke Rauchentwicklung, jedoch kein offenes Feuer. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Fahrradfahrer leicht verletzt

Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin streifte am Mittwoch gegen 17:20 Uhr in der Teichäckerstraße beim Vorbeifahren mit ihrem rechten Seitenspiegel den Lenker eines Pedelecs. Der 78-jährige Pedelec-Fahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

Heubach: Mit Fahrrad gestürzt

Am Mittwoch gegen 20:40 Uhr kam eine 43-jährige Radfahrerin in der Karlstraße, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, alleinbeteiligt zu Fall. Sie wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Die Frau trug vorbildlich einen Helm.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Daimler-Benz, der in der Willy-Schenk-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Sexuelle Belästigung

Am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen am Busbahnhof von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und nach der Buslinie nach Ruppertshofen befragt. Als der entsprechende Bus heranfuhr nutzte der Mann diesen nicht, sondern stieg in den gleichen Bus wie die 14-Jährige in Richtung Mutlangen (Buslinie 62) ein. Dort setzte er sich neben die 14-Jährige und versuchte mehrfach diese zwischen den Beinen anzufassen. Der Mann war etwa 45-50 Jahre alt und 170 bis 175cm groß. Er hatte eine normale Figur und sehr kurze, etwas gräulich gesträhnte blonde Haare und blaue Augen. Zudem hatte der Mann, der nach Auskunft der Geschädigten mit russischem Akzent sprach, sehr schiefe Zähne. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Rufnummer 07171 3580 um Zeugen des Vorfalls bzw. Hinweise auf den unbekannten Mann.

