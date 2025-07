Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Fahrradunfälle, Brand und Unfallflucht

Crailsheim: E-Scooter vs. Pedelec

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr fuhr ein 13-Jähriger auf seinem E-Scooter die Goethestraße unter der Bahnunterführung aus Unachtsamkeit auf die falsche Fahrbahnseite des Radstreifens und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 87-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Mann trug währenddessen einen Fahrradhelm, wurde jedoch leicht verletzt und ambulant versorgt durch einen Rettungswagen.

Crailsheim: Vor Hund erschrocken

Ein 11-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr die Goldbacher Straße in Fahrtrichtung Goldbach, als er kurz vor einem Kreisverkehr zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Er hatte sich vor einem bellenden Hund erschrocken und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Junge wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Kirchberg an der Jagst: Brand eines Hochsitzes

In der Crailsheimer Straße am Waldrand wurde am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ein Brand eines Hochsitzes festgestellt. Durch die Feuerwehr Kirchberg, welche mit fünf Fahrzeugen und 21 Personen im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Waldstück verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an den Polizeiposten Rot am See unter 07955 454 zu wenden.

Crailsheim: Sachbeschädigung mit Unfallflucht

Gegenüber einer Bank am Karlsplatz beschädigte am Mittwoch gegen 13 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Poller und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen Pkw der Marke BMW gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Braunsbach: Unachtsamkeit verursacht Sachschaden

In einem Baustellenbereich auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshsn. und Schwäbisch Hall kam am Mittwoch gegen 14:15 Uhr eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn des rechten Fahrstreifens ab und beschädigte hierbei eine Warnbake. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

