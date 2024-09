Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Streifen führen Kontrollen im Stadtgebiet durch

Groß-Gerau (ots)

Streifen der Polizeistation Groß-Gerau haben zwischen 22 Uhr am Montag (9.9.) und 4 Uhr am nächsten Morgen Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Bei Geschwindigkeitsüberprüfungen im Stadtteil Wallerstädten wurden innerhalb von einer Stunde acht Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Der Spitzenreiter hatte 87 km/h auf dem Tacho, erlaubt waren hier 70 km/h. In der Odenwaldstraße überprüften die Polizeikräfte bei einer Spielotheken-Kontrolle einen 24-Jährigen aus Mannheim. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl wegen Körperverletzung gegen ihn offen war. Die geforderten 632 Euro konnte er jedoch aufbringen und so eine Inhaftierung verhindern. Schlussendlich stoppten die Streifen bei einer Verkehrskontrolle an der Fasanerie gegen 3 Uhr einen 29 Jahre alten Autofahrer. Bei der Überprüfung fiel deutlicher Alkoholgeruch bei ihm auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille, was das Ende der Fahrt zur Folge hatte. Er kam zur Blutentnahme mit auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten.

