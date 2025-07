Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Bei einem Fahrstreifenwechsel kam es am Mittwochmorgen gegen 6:25 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall. Hierbei übersah ein 66-jähriger Mazda-Fahrer beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen 50-jährigen Ford-Transit Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Fellbach: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang

Am Mittwochmorgen gegen 8:45 Uhr übersah ein 31-jähriger Transporter-Fahrer der Marke Mercedes den Gegenverkehr und bog auf der Höhe einer Tankstelle nach links in die Rommelshauser Straße ein. Dabei kollidierte dieser mit einer entgegenkommenden 34-jährigen Mitsubishi Fahrerin, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Während der Unfallaufnahmen konnte festgestellt werden, dass der 31-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, weshalb er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

