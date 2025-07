Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmiererei - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Aufgefahren und geflüchtet

Am Dienstag um 8:10 Uhr fuhr eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin in der Aalener Straße vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Opel auf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die 31-jährige Skoda-Lenkerin ermittelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.

Neresheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein Peugeot Vivaro, welcher am Straßenrand der Schmiedgasse geparkt war, wurde am Dienstag um 18:50 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift und dabei am vorderen rechten Radkasten beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Gestürzter Motorradfahrer

Am Dienstag um 22:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Yamaha-Moped die B19 von Abtsgmünd in Richtung Hüttlingen. Auf Höhe Sanzenbach verlor der Jugendliche aufgrund schlechter Sicht die Kontrolle über sein Moped und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten die Trennwände und Innenwände eines öffentlichen WCs in der Waisenhausgasse mit verschiedenen Schriftzügen in goldener Farbe. Der entstandene Schaden, in Höhe von ca. 750 Euro, wurde am Montag festgestellt. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Heubach: Fahrrad entwendet

Am Freitag zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr wurde ein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Bulls, welches an der Wendeplatte in der Straße Am Lerchenrain abgestellt war, entwendet. Das Fahrrad war nicht abgeschlossen und hatte einen Wert von rund 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Eine 85-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Dienstagmittag kurz nach 14:00 Uhr von der Gutenbergstraße kommend in den dortigen Kreisverkehr in Richtung Waldstetten ein. Im Kreisverkehr übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad. Der 56-Jährige konnte durch Ausweichen und Bremsen zwar eine Kollision vermeiden, kam aber auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und dadurch zu Fall. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Am Roller entstand ein Schaden von ca. 250 Euro.

Bartholomä/Amalienhof: Auf Betrüger reingefallen?

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr wurde einem 77-Jährigen in der Trakehnerstraße von einem bislang unbekannten Mann, der in Begleitung eines etwa 8-jährigen Jungen war, ein günstiges Angebot für den Kundendienst für seinen Rasenmäher gemacht. Der 77-Jährige nahm das Angebot an und übergab dem Mann seinen Rasenmäher, der Marke Elektrolux im Wert von ca. 300 Euro. Nachdem der Rasenmäher nicht wie vereinbart zurückgebracht wurde, begab sich der 77-Jährige zum Bereich des Flugplatzes, wo der Kundendienst vor Ort durchgeführt werden sollte. Dort konnte er jedoch niemanden antreffen. Der unbekannte Mann hatte einen bayrischen Akzent, war ca. 45 Jahre alt und ca. 178 cm groß. Er hatte eine stämmige Figur und kurze Haare. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell