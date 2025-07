Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch, Fußgängerin von Pkw erfasst und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch

Am Dienstagvormittag gegen 09:50 Uhr versuchte ein Dieb sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Michaelstraße zu verschaffen. Hierzu wollte er eine Türe über ein Fenster öffnen und löste dabei die Alarmanlage des Hauses aus. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Michelfeld: Fußgängerin von Pkw erfasst

Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mazda-Fahrer die Hauptstraße entlang und wollte dabei an einem stehenden Omnibus in einer Bushaltestelle vorbeifahren. Hierbei übersah er eine 12-jährige Fußgängerin, welche hinter dem Omnibus die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 12-Jährige leicht verletzt wurde. Sie kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Satteldorf: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr beschädigte ein Sattelzugfahrer in der Marco-Polo-Straße auf dem Gelände eines Rasthofs eine Garage. Dabei wurde die Garage so stark geschädigt, dass diese einstürzte. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Sattelzugs ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell