Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Falsch überholt und verunfallt

Ottersweier, A5 (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern bei einem Überholversuch zu einem folgenschweren Unfall mit zwei Leichtverletzten. Nachdem der 22-jährige Audi-Fahrer erst mehrere Fahrzeuge verbotswidrig über den rechten Fahrstreifen überholt haben soll, verlor er ersten Ermittlungen zufolge bei einem weiteren Überholversuch über den Standstreifen von rechts beim Wiedereinordnen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei stieß er mit einem Skoda zusammen und dieser kollidierte in der Folge mit einer Betonschutzwand. Die 37-jährige Skoda-Fahrerin und ihr Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeuge beträgt etwa 20.000 Euro. /ra

