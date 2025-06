POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Gestürzt und schwer verletzt

Kehl (ots) - Ein Fahrzeugbrand hat in der Nacht auf Pfingstmontag in der Beethovenstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 2 Uhr ist auf einem dortigen öffentlich zugänglichen Parkplatz ein Mercedes-Sprinter in Brand geraten und ausgebrannt. Die Flammen setzten auch den Grünbewuchs eines angrenzenden Wohnhauses in Brand. Das Wohngebäude wurde hierbei zwar in Mitleidenschaft gezogen, die ...

mehr