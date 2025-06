Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mercedes-Sprinter ausgebrannt

Kehl (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat in der Nacht auf Pfingstmontag in der Beethovenstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz vor 2 Uhr ist auf einem dortigen öffentlich zugänglichen Parkplatz ein Mercedes-Sprinter in Brand geraten und ausgebrannt. Die Flammen setzten auch den Grünbewuchs eines angrenzenden Wohnhauses in Brand. Das Wohngebäude wurde hierbei zwar in Mitleidenschaft gezogen, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl konnten allerdings ein Übergreifen auf das Haus verhindern. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit kann weder ein technischer Defekt noch eine Brandlegung ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird aktuell auf rund 50.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820.

/wo

