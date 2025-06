Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte -Nachtragsmeldung-

Iffezheim (ots)

Die 68 Jahre alte bei dem Unfall am Pfingstmontag schwer verletzte Motorradfahrerin ist noch am gleichen Abend in einer Klinik verstorben. Unfallursächlich dürfte nach aktuellem Sachstand die Missachtung des Vorrangs beim Abbiegen durch den 35-jährigen Ford-Lenker gewesen sein. Die Beifahrerin im Ford erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und befindet sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Vier weitere Mitfahrer im Ford sowie der mutmaßliche Unfallverursacher trugen allesamt leichte Verletzungen davon und konnten nach einer ambulanten Behandlung am gleichen Tag entlassen werden.

Pressemitteilung vom 09.06.2025, 19:17 Uhr

POL-OG: Iffezheim - Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Iffezheim Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Nachmittag des Pfingstmontages kurz vor dem Ortseingang Iffezheim. Der 35-jährige Lenker eines Pkw Ford übersah nach bisherigem Kenntnisstand ein entgegenkommendes und vorfahrtsberechtigtes Motorrad, als er an der Kreuzung L78a in die Hauptstraße in Richtung Iffezheim abbiegen wollte. Die 68-jährige Honda-Lenkerin wurde dadurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden. Die Beifahrerin des Pkw wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise gesperrt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Verkehrsdienst Baden-Baden hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

