Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Böhringer Straße - Polizei sucht Zeugen (22.04.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Böhringer Straße ereignet hat. Ein 80-jährige Opel-Fahrerin war gegen 08.44 Uhr auf der Böhringer Straße in Richtung Radolfzell unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei nach rechts in den Grünstreifen, streifte eine Mauer und prallte anschließend in einer Böschung gegen einen Baum. Die 80-Jährige erlitt infolge dessen leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, an Mauer, Baum und Böschung in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nach Angaben der Seniorin musste sie einem entgegenkommenden weißen Wagen ausweichen, der so weit mittig fuhr, dass sie auf den Grünstreifen kam.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell