Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel mit anschließender Flucht - Polizei stellt 27-jährigen alkoholisierten Verursacher im Nahbereich

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw im Kurvenbereich auf der Wiefelsteder Straße in Obenstrohe von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kollidierte mit dem Bordstein, überfuhr anschließend einen Doppelstabmattenzaun, an dem Zaunelemente und Pfosten geschädigt werden, sowie eine Reklametafel.

Der Fahrzeugführer ergriff im Anschluss zu Fuß die Flucht, konnte aber durch eingesetzte Kräfte nach Zeugenaussagen im Nahbereich gestellt werden. Der 27-jährige Vareler stand unter Alkoholeinfluss, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten und Ermittlungsverfahren einleiteten.

Am Pkw entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste.

