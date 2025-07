Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Diebstahl - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter entwendet

Im Fahrradparkhaus am Bahnhof wurde am Montag zwischen 14:30 Uhr und 17 Uhr ein schwarzer E-Scooter der Marke WeRoll mit dem Versicherungskennzeichen 979-JYF entwendet. Der Scooter war mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Katze mit Luftdruckgewehr beschossen

Am Freitag stellte sich heraus, dass eine Katze, deren Besitzer im August-Mack-Weg wohnt, mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurde. Bei einer ärztlichen Untersuchung konnten zwei Projektile festgestellt werden. Hinweise auf den Schützen oder weitere Vorfälle nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

An einem Audi, der zwischen Montagmittag, 11:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr in einer Garageneinfahrt in der Engelbert-Zeller-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Lorch: Farbschmiererei

Das Glas eines Wartebereichs am Bahnhof in der Poststraße wurde zwischen dem 14.07. und dem 19.07.25 mittels Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell