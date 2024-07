POL-MFR: (800) Ladendieb bedrohte Angestellte - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am Mittwochabend (24.07.2024) ereignete sich in Fürth ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Jugendlichen, die auf einem E-Scooter unterwegs waren. Der alkoholisierte Fahrer des E-Scooter hatte offenbar die Vorfahrt eines Pkw missachtet. Ein 16-Jähriger war gegen 19:15 Uhr mit einem gleichaltrigen Mitfahrer auf einem E-Scooter in der Karlstraße ...

mehr