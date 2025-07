Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung und Bedrohung, Diebstähle, Einbrüche

Aalen (ots)

Leutenbach/Weiler zum Stein: Körperverletzung und Bedrohung mit Waffe

Nachdem es am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:30 Uhr in der Waiblinger Straße in Winnenden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 39-jährigen Männern kam, in deren Verlauf einer der Beiden den anderen mit einem Schlagstock geschlagen haben soll, sollte ein Gespräch zwischen den Beteiligten die Wogen glätten. Dazu besuchte der Geschädigte gegen 06:30 Uhr den anderen 39-Jährigen in dessen Wohnung in der Uhlandstraße im Ortsteil Weiler zum Stein. Dort wurde er erneut von dem Mann angegangen und durch einen Schlag am Kopf verletzt. Dabei soll der Geschädigte auch mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde zum Vollzug eines beantragten Beschlusses zur Wohnungsdurchsuchung die Wohnung des Tatverdächtigen durch das SEK Baden-Württemberg betreten. Der 39-jährige Wohnungsinhaber konnte widerstandslos festgenommen werden. Er blieb unverletzt. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten eine Schreckschusswaffe und weitere Beweismittel aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Ihm drohen mehrere Anzeigen.

Fellbach/Schmiden: Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 05:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke "Orbea" aus dem Postweg. Das grüne Mountainbike war in einem Fahrradraum abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Es hatte einen Wert von über 2.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schorndorf: Gartenscheunen aufgebrochen

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 18.07. und Dienstag, 22.07.; 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter auf zwei Grunstücken in der Grafenhalde dortige Scheunen auf und verschafften sich so Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Unbekannten hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet zum Zeugenhinweise zur verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter Tel. 07181 2040.

Winnenden: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad der Marke "GIANT" im Wert von etwa 6.500 Euro wurde aus einem Kellerraum in der Paulinenstraße durch unbekannte Täter gestohlen. Das blaue Rad wurde am Montagabend gegen 22:00 Uhr verschlossen abgestellt. Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 11:45 Uhr entdeckt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07195 6940.

Korb/Kleinheppach: Kiosk aufgebrochen

Ein Kiosk in einem Biergarten in der Straße Am Hörnleskopf war Ziel von unbekannten Tätern. Am Montagabend, gegen 23:45 brachen die Unbekannten den Rollladen auf und entwenden aus dem Kiosk das Wechselgeld und das Sparschwein mit dem gesammelten Trinkgeld. Der Gesamtwert des gestohlenen Bargelds beträgt etwa 500 Euro. Zudem hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden am Kiosk in Höhe von ebenfalls etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 9500 beim Polizeirevier zu melden.

