POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Unfallflucht, Sachbeschädigung, Trunkenheitsfahrt

Backnang: Brand in einem Imbiss-Restaurant

Am Montagabend gegen 18:25 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Fritteuse eines Imbiss-Restaurants in der Stuttgarter Straße in Brand. Das Feuer breitete sich weiter über die Abzugsanlage aus. Der Betreiber des Restaurants wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 24 Wehrleuten im Einsatz.

Backnang: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montag gegen 18:25 Uhr die Suttgarter Straße und wollte die Kreuzung auf Höhe der Tankstelle in Fahrtrichtung Innenstadt queren. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr der 36-Jährige in die Kreuzung ein, als plötzlich ein unbekannter Autofahrer ihn und andere Fahrzeuge über die Linksabbiegerspur überholte. Als der unbekannte Autofahrer vor dem 36-jährigen Audi-Fahrer einscherte um nach rechts in die Industriestraße abzubiegen, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen kann, wird gebeten sich unter Tel. 07191 9090 an das Polizeirevier Backnang zu wenden.

Allmersbach im Tal/Hofäcker: Auto zerkratzt

Unbekannte Vandalen zerkratzten in der Zeit von Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr einen Toyota. Die Unbekannten beschädigten die rechte Fahrzeugseite und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Toyota war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz beim Rathaus abgestellt. Der Polizeiposten Weissach führt die Ermittlungen und bittet zum Zeugenhinweise unter Tel. 07191 35260.

Fellbach/Schmiden: Brand einer Biogasanlage

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montagnachmittag, gegen 14:50 Uhr zu einem Brand einer Biogasanlage in der Neustädter Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Rahmen von Wartungsarbeiten zum Wechsel der Rührwerke im Bereich einer Sicherheitsfackel zu einer Verpuffung und anschließend zum Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr erstreckten sich auf beide Becken der Anlage. Sowohl die konkrete Ursache für die Verpuffung als auch die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des austretenden Gases wurde der Bereich nördlich der Biogasanlage für die Dauer der Brandbekämpfung polizeilich abgesperrt. Gegen 19:45 Uhr war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehren aus Fellbach, Schmiden, Oeffingen, Backnang und Stuttgart waren mit 14 Fahrzeugen, 2 Spezialfahrzeugen (Sachgebiet Chemie) und 65 Wehrleuten im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schorndorf: Betrunken am Steuer

Von Montag auf Dienstag befuhr ein 56- jähriger Audilenker die Rosenstraße, der auf Höhe des Güterbahnhofs im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Bei dem Gespräch konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der anschließende Alkoholtest wies über 1,2 Promille aus, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet wurde. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben.

Alfdorf: Saunabrand in Einfamilienhaus

Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Brand im Alfdorfer Brühlweg aus. Durch eine undichte Dusche drang Wasser in eine eingebaute Saunakabine. Nach Aktivierung der Sauna fing diese nach einiger Zeit Feuer. Die Flammen wurden in der Kabine gehalten, weshalb sich lediglich Hitze und Rauch ausbreiten konnten. Aufgrund der Löscharbeiten und den entstandenen Schäden ist das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf 180.000 Euro beziffert. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 10 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.

