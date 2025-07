Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automatenaufbruch, Sachbeschädigungen, Unfallflucht, Diebstahl

Aalen (ots)

Kernen/Stetten: Automat von Kugelbahn aufgebrochen

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Montag, 14.07. bis Freitag, 18.07. einen Automaten der Kugelbahn in der Weinstraße auf und entwendeten daraus etwa 70 Euro Bargeld. Zudem verursachten die unbekannten Täter ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. An dem Automaten können Kugeln gekauft und auf der Kugelbahn genutzt werden. Da der Bereich um die Herzogliche Kugelbahn von Spaziergängern und Joggern gerne besucht wird, bittet der Polizeiposten Kernen um Hinweise zu verdächtigen Personen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07151 41798 bei der Polizei zu melden.

Urbach: Randalierer beschädigen Verkehrszeichen

Unbekannte Vandalen beschädigten in der Nacht vom Samstag auf Sonntag mehrere Verkehrszeichen in den Straßen Mühlwiesen, Ostlandstraße, Gaisbergstraße, Schurwaldstraße und Mühlstraße. Die Schilder wurden verdreht und verbogen. Im Bereich der Einmündung zur Schurwaldstraße ragte ein beschädigtes Verkehrszeichen teilweise in die Fahrbahn. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 2040.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr gegen einen parkenden Opel Zafira und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Unfall ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße. Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

Fellbach/Schmiden: Fahrzeug beschädigt - hoher Sachschaden verursacht

Unbekannte Täter fügten einem geparkten Mercedes einen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro zu. Der Mercedes war zur Tatzeit von Samstag, 23:30 Uhr bis Sonntag 18:25 Uhr in der Karolingerstraße geparkt. Die unbekannten Täter zerkratzten großflächig die Karosserie und schlugen Löcher in Türen und in die Motorhaube. Ferner zerstörten die Vandalen eine Scheibe am Fahrzeug, gelangten so in den Innenraum und beschädigten Fahrzeugsitze und die Innenverkleidungen. Aufgrund der vorhandenen Beschädigungen dürfte das Handeln der unbekannten Täter einigen Lärm verursacht haben. Daher bittet das Polizeirevier Fellbach um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Weinstadt/Beutelsbach: Antenne und Blitzableiter gestohlen

In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum zwischen dem 01.06.2025 und Montag, 21.07.2025 entwendeten unbekannte Täter von einem Haus in der Schönbühlstraße Dachziegel, Teile einer installierten Antenne und ein Blitzableiter. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weinstadt unter der Rufnummer 07151 65061.

