Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Einbrüche, Sachbeschädigungen, Diebstahl und Widerstand

Aalen (ots)

Schorndorf/Weiler: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Schorndorfer Straße in Richtung des Tuscaloosa-Kreisverkehrs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der Fahrzeuglenker eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der Unfallstelle konnten silberne Fahrzeugteile aufgefunden werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom unfallverursachendem Fahrzeug stammen könnten. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07181 2040.

Backnang: Beim Parkvorgang Auto beschädigt

In der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr wurde in der Max-Eyth-Straße ein dort geparkter Mazda beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Mazda. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Aspach/Kleinaspach: Mehrere Gartenhausaufbrüche

Auf zwei Flurstücken in der Winzerstraße kam es in der Zeit von Mittwoch, 16.07. und Samstag, 19.07. zu Aufbrüchen von Gartenhütten. Unbekannte Täter drangen mit Gewalt über die Außentür in eine der Hütten ein, durchwühlten sie und verließen das Grundstück wieder, ohne etwas zu entwenden. Der Schaden an der Hütte wird auf etwa 100 Euro geschätzt. An der zweiten Hütte wurde mit massiver Gewalt die Tür aufgehebelt und der Innenraum durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Backnang geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich werden unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Fellbach: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Insgesamt etwa 9.000 Euro Schaden und ein leicht verletzter Smart-Fahrer sind Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntag, gegen 23:50 Uhr in der Schorndorfer Straße, Ecke Eberhard Straße. Dort hielt ein 20-jähriger Smart-Fahrer an der Ampel der Linksabbiegerspur und wollte von der Schorndorfer Straße in die Eberhardstraße abbiegen. Eine hinter ihm fahrende 39-jährige VW-Fahrerin erkannte den bereits stehenden Smart zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Smart-Fahrer klagte über Nackenschmerzen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag, zwischen 12:10 Uhr und 12:45 Uhr touchierte ein unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Daimlerstraße einen dort geparkten Mercedes mit einem Einkaufswagen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach/Oeffingen: Diebstähle aus PKWs

Unbekannte Täter waren in der Zeit von Freitag, 22:30 und Samstag, 09:30 Uhr in der Remser Staße und Scillawaldstraße an mehreren geparkten Autos am Werke. Auf bislang unbekannte Weise öffneten die unbekannten Diebe insgesamt vier Fahrzeuge, ohne einen sichtbaren Schaden zu verursachen und entwendeten insgesamt einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag aus den geparkten Fahrzeugen. Bei den geöffneten Fahrzeugen handelte sich um Autos der Marken BMW, VW und Hyundai. Der Polizeiposten Schmiden führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrtzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 9519130 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 09:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr gewaltsam in ein Haus im Rehhaldenweg ein. Dazu erlangten sie zunächst Zutritt zum Grundstück und hebelten sodann ein Fenster im Erdgeschoss auf. Sie durchwühlten alle Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen hochwertiges Silberbesteck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Tel. 07151 2040.

Schwaikheim: Widerstand nach Hausverbot

Am Samstag, kurz nach 17 Uhr eskalierte ein Streit auf dem Freibadfest in der Badstraße. Nachdem einem 29-jährigen Mann und weiteren Personen Hausverbot erteilt wurde, weigerten sie sich zunächst das Gelände zu verlassen. Als sodann die Polizei dazu gerufen wurde, um das Hausverbot durchzusetzen, schlug der 29-Jährige einem Polizeibeamten vor die Brust, beleidigte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und leistete weiteren Widerstand. Dabei traf der 29-Jährige einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch einen Kopfstoß im Hüftbereich. Der 29-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Waiblingen-Bittenfeld: Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem VW Multivan, der am Samstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in der Vogelsangstraße stand. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Fahrzeug gestreift

Ein 54 Jahre alter Ford-Fahrer streifte am Sonntag gegen 8.15 Uhr in der Straße Blütenäcker einen parkenden Mercedes. Es entstand rund 9000 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Fahrzeuge zerkratzt

Bei einem Pferdehof im Waldmühleweg wurden am Sonntag drei Fahrzeuge zerkratzt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16.10 Uhr eingegrenzt werden. Die Beschädigungen zeigten in Richtung Gehweg. Die Höhe des Sachadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Korb: Unfall unter Drogeneinfluss

Eine 34-Jährige befuhr am Samstagvormittag die Talstraße. Dabei ereilte sie wohl ein Sekundenschlaf, sodass sie mit ihrem Peugeot von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke fuhr. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter Medikamenten- sowie Drogeneinfluss stand. Sie musste die Polizisten mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, ihr Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell