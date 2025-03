Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Beobachter eines Aufbruchversuchs angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht -Bundespolizei warnt vor eigenmächtigem Einzuschreiten

München - Unterhaching (ots)

Am Samstag (15. März) beobachtete ein 53-Jähriger am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunkt Unterhaching den Aufbruchsversuch eines Snackautomaten. Einer der beiden Täter attackierte und verletzte ihn daraufhin mit einem Brecheisen.

Die Bundespolizei warnt davor, sich selbst in Gefahr zu bringen, und empfiehlt bei ähnlichen Beobachtungen sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen. Zudem werden Zeugen gesucht, die vor oder nach der Tat Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 03:15 Uhr machten sich zwei Unbekannte am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes Unterhaching an einem Snackautomaten zu schaffen. Ein 53-jähriger Italiener hatte aus seiner Wohnung Geräusche wahrgenommen und war, das Wohnhaus verlassend, Nachsehen gegangen. Am Bahnsteig erblickte der Unterhachinger, wie sich zwei Personen an einem Snackautomaten zu schaffen machten. Mutig schubste er nach Annäherung einen der beiden Täter weg. Dieser quittierte dies mit einem Schlag der Brechstange gegen den Kopf des Italieners. Erst nach dem Schlag wollte der Tatbeobachter die Polizei informieren. Da sein Handy jedoch beim Sturz beschädigt wurde, rief er lautstark nach seiner Frau, die unmittelbar über dem Tatort nächtigte. Diese verständigte die Polizei. Beide Täter flüchteten in nördlicher Richtung zum Fasanenpark. Sie waren komplett schwarz gekleidet und trugen Sturmhaube bzw. Skimaske. Trotz sofortiger Fahndung konnten sie nicht gefasst werden.

Durch den Schlag und den folgenden Sturz erlitt der 53-Jährige eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden am Arm. Er empfand Schmerzen, wollte sich nach Erstversorgung durch Rettungssanitäter selbstständig zum Arzt begeben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Versuch des besonders schweren Fall des Diebstahls. Da die Täter dem Automaten keine Lebensmittel entnommen hatten, handelt es sich um keinen Raubversuch. Der Snackautomat wurde beschädigt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, bei Fällen in denen Täter auf frischer Tat beobachtet werden, eigenständig tätig zu werden! In diesen Fällen empfiehlt es sich sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen und, bei Beobachtung aus sicherer Entfernung sich Details zu den Tätern einzuprägen und auf die Polizei zu warten.

Zudem werden Menschen, die zu dem o.a. Vorgang sachdienliche Hinweise geben können, zum Bespiel auffälliges Verhalten vor oder nach der Tat oder gar anlässlich der vermummt Flüchtenden machen können, sich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-1111 zu melden.

Das anhängende Bild des beschädigten Snackautomaten sowie das Symbolbild können zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell