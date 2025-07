Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Widerstand und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen an Plakaten

Ein bislang unbekannter Vandale beschmierte zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagmorgen 09 Uhr ein Plakat einer Partei in der Heimbacher Gasse mit Farbe. Ebenfalls wurde ein weiteres Plakat einer anderen Partei in der Gelbinger Gasse mit Farbe besprüht. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen gegen 06 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein stark betrunkener Mann in einem umgebauten E-Scooter auf der B19 bei Gaildorf - Münster unterwegs sei. Der Mann war aufgrund seiner starken Alkoholisierung umgekippt und lag im Graben. Der Mann wurde zunächst in eine Klinik gebracht, dort wurde er untersucht und bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Hiergegen leistete er Widerstand und versuchte mehrfach die Scheibe des Streifenwagens von innen einzuschlagen. Nach Abschluss der Blutentnahme wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 38-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Untermünkheim: Pkws beschädigt

In der Suhlburger Straße riss ein Vandale zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagvormittag 09:15 Uhr an drei geparkten Pkws jeweils einen Außenspiegel ab und verursachte so Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlerzell: Unfallflucht

Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße zwischen dem Campingplatz Grafenhof und Röhmen. Dort kam ihm ein dunkler Pickup mit einem Viehanhänger entgegen. Auf der engen Straße wich der 62-Jährige nach rechts aus um einen Zusammenstoß zu verhindern und riss sich dabei an einer Überdohlung den Reifen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen zum Pickup-Fahrer wurden aufgenommen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Freitagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer den Westring als ein Pkw-Fahrer, welcher von der Beethovenstraße in Richtung der Haller Straße unterwegs war, die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete. Der 32-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er und wurde dadurch leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitagabend 18 Uhr und Samstagvormittag 10:30 Uhr Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude in der Gartenstraße. Dort durchwühlte er mehrere Zimmer und Büros und beschädigte Türen und Fenster des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Rot am See: Technische Geräte entwendet

Zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagnachmittag 17 Uhr montierte ein Dieb mehrere technische Geräte an landwirtschaftlichen Maschinen im Seemühlenweg ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell