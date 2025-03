Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand in einer Garage

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 02:50 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Garage in der Straße Römerring. Es wurde niemand verletzt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf gelöscht werden. Der Schaden wurde auf ca. 20.000,00 Euro geschätzt.

Vechta - Müllentsorgung

Bislang unbekannte Personen entsorgten in der Zeit zwischen Montag, 24. März 2025 15:30 Uhr bis Dienstag, 25. März 2025 09:30 Uhr rund 30 Müllbeuten entlang des Baches im Zitadellenpark. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 25. März 2025 gegen 22:10 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Pkw die Handorfer Straße in Richtung Steinfeld. Er beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Ein 63-jähriger Mann aus Steinfeld beabsichtigte als vorderstes Fahrzeug der Kolonne nach links in die Friedlandstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde entnommen. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell