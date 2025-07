Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Widerstand - Unfälle - Brennender Radlader

Aalen (ots)

Unterkochen: Unfallflucht

Am Montag gegen 0.30 Uhr prallte ein PKW in der Heidenheimer Straße gegen eine Gartenmauer. Durch die, aus der Verankerung gerissene, Mauer und einen dazugehörigen Betonpfeiler wurde noch ein Fahrzeug, welches hinter der Mauer geparkt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Kurze Zeit darauf konnte durch die Polizei in der Breslauer Straße ein dunkelblauer VW Polo mit rumänischem Kennzeichen festgestellt werden, welcher dort kurz zuvor geparkt wurde. An dem Fahrzeug, an welchem der Motor noch warm war, konnten korrespondierende Unfallschäden festgestellt werden. Es ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug von einem deutlich alkoholisierten 35-jährigen Mann gelenkt wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Auskünfte zu dem Fahrer des VW Polo geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Neresheim: Motorradfahrer stürzt

Am Sonntag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Lenker eines BMW-Motorrades die Kreisstraße zwischen Kösingen und Schweindorf. In einer dortigen Kurve kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte alleinbeteiligt in den dortigen Straßengraben. Hierbei wurde der Biker schwer verletzt. An seinem Motorrad entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden.

Westhausen: Haustür beschädigt

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Glasfüllung einer Haustür in der Mühlstraße mit einem Stein eingeworfen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Radfahrer kollidieren miteinander

Nebeneinander befuhren zwei Radfahrer am Sonntag gegen 18:20 Uhr die Landstraße 1080, als sie sich plötzlich gegenseitig mit den Lenkern berührten. Hierbei kamen beider Radler zu Fall. Während der 55-jährige Radfahrer sich nur leicht verletzte, zog sich der 61-jährige Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Widerstand

Am frühem Sonntagmorgen gegen 4 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Aalen ein PKW-Lenker auf, welcher anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der 66-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund der festgestellten Atemalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Gegen die Blutnehmahme im Krankenhaus leistete der 66-Jährige erheblichen Widerstand, so dass zwei Polizeibeamte verletzt wurde. Eine Beamtin wurde so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein Audi, der zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 09:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße In der Au geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Sonntag, 13:15 Uhr, wurde ein BMW, der in der Priestergasse abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Bopfingen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 11:45 Uhr kam eine 71-Jährige mit ihrem Toyota auf der B29 zwischen Flochberg und Trochtelfingen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam letztlich im Graben zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht.

Unterschneidheim: Brennender Radlader

Ein 22-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 18:50 Uhr mit einem Radlader die K3206 von Oberwilfingen in Richtung Zipplingen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing der Motorraum während der Fahrt an zu brennen. Die Feuerwehren aus Unterschneidheim und Zipplingen, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Am Radlader entstand Totalschaden von ca. 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau: Unfallflucht

Ein 33-Jähriger stellte seinen Opel Corsa am Samstag gegen 11:10 Uhr in der Willy-Schenk-Straße ab. Als er ca. 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro fest. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Mit Pedelec gestürzt

Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit einem Pedelec die L1160 in Richtung Degenfeld. Als er nach rechts abbiegen wollte, machte er einen Bremsfehler und kam deshalb zu Fall. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Der Jugendliche trug vorbildlich einen Helm.

Abtsgmünd/Obergröningen: Unfallflucht und Unfall

Am Sonntag gegen 17:50 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem Seat die K3327 von Reichertshofen in Richtung Hohenstadt. Vor einer dortigen Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr mehrere Zäune und Weiden. Danach kollidierte er mit einem Telekommunikationsmast, der dadurch abbrach. Anschließend fuhr er weiter auf die K3327 in Richtung Hohenstadt. Ca. 10 Minuten später konnte festgestellt werden, dass der Mann in auffälliger Fahrweise mit eingeschaltetem Warnblinklicht die L1158 von Obergröningen in Richtung Eschach befuhr. Er beschädigte mehrere Leitpfosten, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich in der Folge mehrfach überschlug. Der 27-Jährige kam letztendlich in einem Kornfeld zum Stillstand. Der Mann blieb unverletzt und wurde in eine Fachklinik verbracht. Am Seat entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

