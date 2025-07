Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Verkehrskontrolle und Exhibitionist im Stadtgebiet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 63-Jähriger fuhr am Montag gegen 10.30 Uhr mit seinem Skoda von der K2573 in die B19 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 25-jährigen Ford-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand rund 4000 Euro Schaden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Rund 4000 Euro entstanden bei einem Unfall, der sich am Montagnachmittag in der Dr.-Max-Bühler-Straße ereignete. Dort fuhr gegen 15.10 Uhr ein 55 Jahre alter Peugeot-Fahrer auf den BMW einer 56-Jährigen auf.

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-Jähgriger befuhr am Montagabend gegen 23 Uhr die Crailsheimer Straße. Hier musste er eigenen Angaben zufolge mit seinem BMW einem Tier ausweichen, weshalb er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Mülleimer krachte. Hierdurch verursachte er rund 5000 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Unfallflucht in Tiefgarage

In einer Tiefgarage am Schweinemarktplatz wurde am Sonntag zwischen 12:30 und 16:00 Uhr auf der Ebene 1 ein Pkw des Herstellers Audi Q5 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Schrozberg: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr und Montag, 6:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine fast ebenerdige Mauerabdeckung überrollt und damit beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Stimpfach: Verkehrskontrolle

Ein 25-jähriger Transporterfahrer fuhr am Montagabend gegen 23:45 Uhr die Gerbertshofer Straße in Richtung Crailsheim, als er von einer Streife für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten werden sollte. Als der Fahrer das Vorhaben der Polizei bemerkte, versuchte er zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete zu Fuß. Nach der letztlich erfolgten Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er den vor Ort durchzuführenden Test ablehnte, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Exhibitionist im Stadtgebiet begeht Ladendiebstähle

Am Montagvormittag zeigte sich ein 59-jähriger Mann auffällig im Stadtgebiet. Zunächst verließ er gegen 6:20 Uhr ein Taxi, ohne seine Rechnung zu begleichen und begab sich anschließend in eine Tankstelle im Alten Postweg, in welcher er einen Ladendiebstahl beging. Kurz darauf wurde der Mann erneut bei der Polizei gemeldet, nachdem er gegen 7:20 Uhr am Bahnhof Crailsheim mit heruntergelassenen Hosen und oberkörperfrei angetroffen wurde. Daraufhin wurde der Mann auf das Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen 10 Uhr beging der Mann erneut zwei Ladendiebstähle, zunächst in einer Tankstelle in der Ellwanger Straße und anschließend in einem Spirituosengeschäft, ebenfalls in der Ellwanger Straße, wobei dieser Ladendiebstahl durch eine Zeugin verhindert werden konnte.

Etwa eine Stunde später, gegen 11 Uhr, fiel der Mann erneut auf, als er an einer Bushaltestelle in der Ellwanger Straße von einem Zeugen beobachtet wurde, wie er an seinem Glied manipulierte. Die Polizei traf den Mann an der Bushaltestelle an und brachte ihn daraufhin in ein Fachklinikum. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell