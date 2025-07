Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Diebstahl - Fahrradteile entwendet

Aalen (ots)

Aalen: Fahrradteile entwendet

Unter erheblichem Kraftaufwand entwendete eine bislang unbekannte Person an einem E-Bike, welches am Freitag um 9 Uhr an den Fahrradständern der Deutschen Bahn in der Hirschbachstraße abgestellt wurde, den Akku, ein Elektronikelement, den Gepäckträger sowie das Fahrradschloss. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 560 Euro. Der Diebstahl wurde gegen 12.30 Uhr festgestellt. Hinweise auf den unbekannten Dieb oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Fachsenfeld: Versuchter Diebstahl

Am Freitag gegen 0:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Behaimstraße Geräusche in der Hofeinfahrt. Nachdem sie durch das Fenster nach draußen schaute, erkannte sie zwei Männer, die gerade dabei waren, einen PKW Anhänger vom Hof auf die Straße zu ziehen. Nachdem die Frau auf sich aufmerksam machte, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Hinweise auf die Unbekannten nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

