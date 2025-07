Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubter Aufenthalt endet in Haft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.07.2025 gegen 09:30 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung in der Talstraße in 67434 Neustadt/W.. Hierbei konnte ein Mann festgestellt werden, welcher einem der Beamten aus zurückliegenden Einsätze bekannt war. Bei diesen Einsätzen konnte nämlich festgestellt werden, dass der Herr sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, da dieser nicht im Besitz aufenthaltslegitimierender Dokumente ist. Auch während der sich anschließenden Personenkontrolle konnte der 50-Jährige kein solches Dokument vorweisen. Ferner war dieser zur Abschiebung in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben. Daher wurde der aus dem nicht-europäischen Ausland stammende Mann vorläufig festgenommen und im Anschluss in eine Haftanstalt zum Zwecke der weiteren Maßnahmen, welche durch die zuständige Ausländerbehörde getroffen werden, verbracht. Auf den 50-Jährigen kommt nun erneut ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu.

