Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Elmstein/ Pfalz (ots)

Im Zeitraum vom 19.07.2025, 20:00 Uhr bis zum 20.07.2025, 04:30 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft das hintere Kennzeichen eines BMW X5, welcher in der Talstraße in 67471 Elmstein geparkt war. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

