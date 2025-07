POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 18.07.2025 um 19:26 entwendete ein 27-Jähriger mehrere Socken, Rasierklingen und einen Rasierer in einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W.. Der Täter konnte durch den Ladendetektiv bei der Tatausführung beobachtet und gestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dieser entlassen. Der Wert des Diebesgutes belief sich auf lediglich 15 Euro. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren zu. Rückfragen bitte an: ...

mehr