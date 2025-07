Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bierdurst endet in Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.07.2025 gegen 17:02 Uhr entwendete ein 49-Jähriger aus Neustadt/W. in einem Supermarkt in der Talstraße in 67433 Neustadt/W. mehrere Dosen Bier. Durch einen Marktmitarbeiter wurde der Mann aufgehalten. Hierbei konnte zudem festgestellt werden, dass dieser für den besagten Markt Hausverbot hat. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs, wurde dem Neustadter ein Platzverweis erteilt, welchem er letztlich auch nachkam.

