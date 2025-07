Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst/Diembot: Unfallflucht

Am Montag zwischen ca. 11:30 Uhr und 11:50 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Fritz-Jaeger-Straße ein Pkw des Herstellers Skoda Octavia durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Gerabronn: Überholvorgang mit Sachbeschädigung und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr war ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Strecke zwischen Gerabronn und Elpershofen in Richtung Elpershofen unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt. Während dieses riskanten Überholmanövers musste ein entgegenkommender Audi-Fahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem der unbekannte Wagen wieder vor dem Mercedes Vito einscherte, kam es zu einem Streifkontakt an der linken Fahrzeugfront des Mercedes. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des grauen Audi A6 und weiteren Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall machen können. Hinweise können unter der 07951 4800 gemeldet werden.

