Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung - Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec entwendet

Ein graues Pedelec der Marke Haibike, Trekking 6 wurde am Montag um kurz nach 21 Uhr im Nördlichen Stadtgraben entwendet. Das Bike war mit einem Kettenschloss gesichert, welches durchtrennt wurde. Der Dieb war männlich und habe einen dunkelroten Pullover getragen. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Diebstahl aus PKW

Am Montag gegen 12.50 Uhr stellte eine PKW-Lenkerin ihr Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße Osteren ab. Als sie gegen 18:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass an der hinteren Tür der Beifahrerseite die Glasscheibe eingeschlagen und aus dem Auto eine schwarze, allerdings leere, Handtasche entwendet wurde. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: E-Scooter entwendet

Am Montag zwischen 15:00 Uhr und 15:10 Uhr wurde ein E-Scooter, der im Kalten Markt beim City Center abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Hoher Sachschaden

Am Montag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit einem Mercedes-Benz Sprinter aus Unachtsamkeit auf einen parkenden Skoda einer 37-Jährigen auf. Der Unfall ereignetes sich in der Straße Schmiedeberg. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mutlangen: Unfall

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 21:05 Uhr die B298 von Mutlangen in Richtung Spraitbach. Zwischen der Abzweigung Pfersbach und der Abzweigung Durlangen kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrspur. Trotz dem Versuch wieder auf die rechte Fahrbahn einzuscheren kollidierte der BMW frontal mit einem entgegenkommenden MG4. Die 64-jährige Fahrerin des MG4 versuchte noch mit einer Vollbremsung den Unfall zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Am Dienstag gegen 2:00 Uhr teilte ein 48-Jähriger der Polizei mit, dass er von zwei Männern vor einem Hotel im Remspark angegriffen worden sei. Die Männer hätten ihn beleidigt und auch geschlagen bzw. getreten. Einer der beiden Männer habe ihn zudem mit einem Messer bedroht. Die beiden Unbekannten sollen sich anschließend fußläufig in Richtung Remspark entfernt haben. Nach Angaben des 48-Jährigen waren die beiden Männer etwa 20-25 Jahre alt und ca. 1,80 cm groß. Einer habe eine kräftige und der andere eher eine schlanke Figur gehabt. Einer der Angreifer soll mit einem hellen Jogginganzug und der andere mit einer dunklen Jeans und einen Hoodie bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell