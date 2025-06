Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250603.5 Kiel: Korrekturmeldung zur Pressemeldung 250603.2

Kiel (ots)

In der vorangegangenen Pressemitteilung wurde eine missverständliche Formulierung benutzt. Der 59-jährigen Mann, welcher in Gewahrsam genommen wurde, ist in Marokko geboren und hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Wir bitten dies zu entschuldigen und in der Berichterstattung anzupassen.

Ricarda Blucha

