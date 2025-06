Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250603.3 Kiel: Polizei nimmt Sprayer fest

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag nahm die Polizei drei Sprayer fest, die zuvor ein Gebäude im Stadtteil Schreventeich besprüht haben sollen.

Eine Zeugin informierte gegen 03 Uhr die Polizei und gab an, dass mehrere Personen auf dem Vordach eines Gebäudes an der Kreuzung Knooper Weg / Gutenbergstraße stehen und die Hauswand besprühen sollen. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete das Trio zu Fuß in den Schrevenpark und versuchte sich zu verstecken. Die Flucht war allerdings nur von kurzer Dauer. In einem Gebüsch beziehungsweise hinter einer Bank auf einem Steg nahmen die Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren fest und stellten Beweismaterial sicher. Auf die drei Deutschen kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung zu.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell