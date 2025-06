Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250602.1 Kiel: Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Einbrecher fest

Freitagabend nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes einen mutmaßlichen Einbrecher in der Innenstadt fest. Der Tatverdächtige lief mit seiner Beute direkt am zivilen Streifenwagen vorbei.

Die Polizisten hielten sich gegen 23:15 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt in Höhe der Nikolaikirche auf, als sie ein klirrendes Geräusch aus Richtung Alter Markt bemerkten. Unmittelbar danach ging eine Person, die offensichtlich einen größeren Gegenstand unter der Jacke versteckt hielt, schnellen Schrittes am Streifenwagen vorbei. Die zivilen Beamten gaben sich als Polizei zu erkennen und forderten ihn zum Stehenbleiben auf. Nach kurzer Flucht erfolgte die vorläufige Festnahme des 34-jährigen Deutschen. Bei dem größeren Gegenstand handelte es sich um einen Kasseneinsatz einer Bäckerei am Alten Markt, deren Scheibe eingeschlagen war.

Der Tatverdächtige wurde zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Haftgründe wieder auf freien Fuß. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

