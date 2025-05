Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250531.1 Kiel: Untersuchungshaftbefehl gegen 17-Jährigen wegen zweifachen versuchten Mordes erlassen - Folgemeldung zu 250529.1 und 250530.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Zeit vom 27. Mai bis zum 29. Mai 2025 verzeichnete die Kieler Polizei mehrere Taten, bei denen Personen mit Stichverletzungen in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Alle Personen erlitten schwere Verletzungen, zwei davon schwebten zeitweise in Lebensgefahr. Alle Taten fanden im Stadtteil Gaarden in unmittelbarer örtlicher Nähe zueinander statt.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen nahmen Polizeikräfte Donnerstagabend einen 17-jährigen Bulgaren fest. Dieser wurde gestern am späten Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der 17-Jährige kam in eine Jugendanstalt. Ihm wird zweifacher versuchter Mord vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

Axel Bieler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

