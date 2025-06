POL-KI: 250603.4 Kiel: Polizei sucht Unfallzeugen

Kiel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag nahm die Polizei drei Sprayer fest, die zuvor ein Gebäude im Stadtteil Schreventeich besprüht haben sollen. Eine Zeugin informierte gegen 03 Uhr die Polizei und gab an, dass mehrere Personen auf dem Vordach eines Gebäudes an der Kreuzung Knooper Weg / Gutenbergstraße stehen und die Hauswand besprühen sollen. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete das Trio zu Fuß in ...

