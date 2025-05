Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizei begleitete letztes Heimspiel von RW Ahlen in der laufenden Saison

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.5.2025 begleitete die Polizei mit starken Kräften das letzte Heimspiel von RW Ahlen in der laufenden Saison. In der Vergangenheit konnten Auseinandersetzungen zwischen den Problemfans von RW Ahlen und der SG Wattenscheid 09 durch Einsatzkräfte verhindert werden. Auf der Anreise sorgten eigene sowie weitere Kräfte der Bereitschaftspolizei und Landesreiterstaffel für eine strikte Trennung der beiden Fanlager, die teilweise aus der Innenstadt bzw. dem Bahnhof in Fanmärschen zum Stadion an der August-Kirchner-Straße zogen. Die Teilnehmer waren kooperativ und folgten den polizeilichen Anweisungen.

Zu Spielbeginn entrollten Personen sowohl im Gästeblock als auch im Heimblock große Fahnen/Banner, um unter deren Schutz Pyrotechnik, u. a. mehrere Bengalos und Rauchtöpfe zu zünden. Mitte der zweiten Halbzeit wurden im Ahlener Block erneut Rauchtöpfe unter dem Sichtschutz eines entrollten Banners entzündet. Zu einer weiteren Pyrotechnikzündung kam es nach Spielende im Gästeblock. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Ahlener Fans versuchten das Stadion nach Abpfiff über das Südtor zu verlassen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung mit Kräften der Bereitschaftspolizei. Ein Teil der Gästefans zog als Marsch unter polizeilicher Begleitung zurück zum Bahnhof. Ahlener Problemfans wurden während der Abreisephase ebenfalls polizeilich eng begleitet, um ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen zu verhindern.

Die Spielbegegnung mit rund 600 Zuschauern endete 1:4 für die SG Wattenscheid 09.

