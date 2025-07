Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Gartenhütte - Unfälle bei Spurwechsel

Aalen (ots)

Aalen: Unfälle bei Spurwechsel

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr fuhren zwei PKW nebeneinander die beiden Fahrspuren der Stuttgarter Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle wollte der 51-jährige Fahrer eines Peugeot nach rechts auf das Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mini Cooper, der von einer 21-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei einem weiteren Unfall in der Friedrichstraße wechselte gegen 9:25 Uhr ein 64-jähriger Lenker eines Opel ebenfalls von der linken auf die rechte Fahrspur, ohne darauf zu achten, dass dort bereits ein Seat fuhr, welcher von einer 57-jährigen Frau gelenkt wurde. Bei diesem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Es wurden ebenfalls niemand verletzt.

Aalen: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 11 Uhr, wurde in einer Kleingartenanlage in der Hegelstraße in eine Gartenhütte eingebrochen. Hierzu wurde zunächst ein Vorhängeschloss mit erheblichem Kraftaufwand entfernt und eine Plexiglasscheibe zerstört. Anschließend wurden in der Hütte augenscheinlich mitgebrachte Speisen konsumiert und aus einem vorhandenen Kühlschrank Getränke entnommen. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

