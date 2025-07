Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zimmerbrand, Unfälle und Unfallflucht

Fellbach/Schmiden: Zimmerbrand

Am frühen Dienstagabend, gegen 17:25 Uhr brach in einem Küchen- und Sozialraum in der Stauferstraße ein Feuer aus. Dieses breitete sich über das gesamte Zimmer aus. Die Flammen drohten über die zerborstenen Fenster auf das darüber liegende Geschoss überzugreifen, was durch die Feuerwehr verhindert werden konnte. Jedoch wurde durch den Brand auch die Außenfassade des Gebäudes beschädigt. Alle anwesenden Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Althütte: Von Rettungswagen erfasst und schwer verletzt

Ein 24-jähriger Ford-Fahrer hatte am Dienstag, gegen 23:50 Uhr auf der Landesstraße L1120 in Fahrtrichtung Königsbronnhof kurz nach Kallenberg einen Wildunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 24-Jährige aus seinem Auto, um nach dem Wild zu schauen und um die Polizei telefonisch zu verständigen. Dabei lief er rückwärts vom Grünstreifen auf die Fahrbahn, übersah einen herannahenden Rettungswagen und wurde von diesem erfasst und schwer verletzt. Der 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zur genauen Erforschung des Unfallhergangs wurde ein Gutachten durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Weinstadt: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Dienstagabend befuhr eine 32- jährige VW Fahrerin die Schorndorfer Straße und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Mercedes eines 63- Jährigen. Die beiden Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Welzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend zwischen 21.15 Uhr und 21.40 Uhr parkte ein Bus ordnungsgemäß auf dem Busparkplatz in der Bahnhofstraße. In diesem Zeitraum streifte vermutlich ein PKW den Bus und verursachte einen Streifschaden. Der Verursacher ist ohne sich um den Schaden zu kümmern davongefahren. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Schorndorf nimmt Hinweise unter 07181 2040 entgegen.

