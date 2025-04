LPI-NDH: Getränke und Flaschenfand aus Keller gestohlen

Kleinkeula (ots) - Am Sonntag befuhr ein Radfahrer die Landstraße 1032 von Kleinkeula in Richtung Zaunröden, als er plötzlich und ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Der Mann verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Beobachtung und medizinischen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

