LPI-NDH: Radfahrer nach Sturz verletzt

Nordhausen (ots) - Nach bisherigen Ermittlungen brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag 18 Uhr, in eine Garage in der Straße Morgenröte ein. Die Diebe entwendeten die Kennzeichentafel des darin geparkten Pkw. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein und sichert Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. ...

