POL-DEL: ++ Brand in Delmenhorster Innenstadt ++

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Brand in Delmenhorster Innenstadt

Delmenhorst

Am 07.02.2025, gg. 23:10 Uhr, geriet die Dunstabzugsanlage eines Grillrestaurants in der Delmenhorster Innenstadt in Brand.

Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte glücklicherweise noch rechtzeitig verhindert werden. Die Polizei und Berufswehr Delmenhorst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurden die Bahnhofs- und Louisenstr. vollgesperrt, sodass es uhrzeitbedingt aber nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich, es ist derzeit nicht bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

