Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach dem Diebstahl einer Geldbörse und folgendem Computerbetrug in Kirchhatten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht mit Bildern nach einem Mann, der in Kirchhatten die zuvor gestohlene EC-Karte einer 81-jährigen Frau genutzt hat.

Die geschädigte Frau hielt sich Anfang Juli 2024 zum Einkaufen in einem Discount-Markt in der Hauptstraße in Kirchhatten auf. Aus dem Einkaufskorb entwendeten unbekannte Personen in einem günstigen Moment den Geldbeutel der Frau. Mit der enthaltenen EC-Karte wurden dann an Geldautomaten in der Hauptstraße bzw. der Wildeshauser Straße hohe Geldbeträge abgehoben. Mit den Aufnahmen aus den Eingangsbereichen der Bankfilialen bzw. der Automaten wird nun nach dem Mann gesucht, der die erlangte Karte missbräuchlich eingesetzt hat.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann im gesamten norddeutschen Raum, so z.B. auch in Braunschweig, Osnabrück und Harburg, aktiv war.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen oder unter 04481/937530 mit der Polizeistation in Sandkrug in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell