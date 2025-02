Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter ++ Unfallbeteiligter flüchtet ++ Scooterfahrer leicht verletzt ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 07.02.2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Stedinger Straße in Höhe der dortigen Penny-Filiale (Hausnr. 235)zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters und eines Pkw, in dessen Folge der Scooter-Fahrer leichtverletzt wurde und der unfallbeteiligte Pkw-Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein 20-jähriger Delmenhorster befuhr dabei mit seinem E-Scooter entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Radweg in Richtung Innenstadt. Beim Passieren der Parkplatzzufahrt der Penny-Filiale wurde der E-Scooter von einem Pkw erfasst, der von der Zufahrt nach rechts in Rtg. Lemwerder fahren wollte. Nach einem kurzen Dialog der Beteiligten setzte der Beteiligte mit seinem Pkw die Fahrt fort und entfernte sich dadurch unerlaubt vom Unfallort. Der E-Scooter-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Wundversorgung mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Bislang noch nicht von der Polizei erfasste Zeugen des Unfallgeschehens oder sonstige Personen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel.-nr. 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

